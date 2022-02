Thalgau: Achtjähriger Bub von Pkw erfasst und verletzt

In Thalgau im Flachgau hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Schüler wurde dabei verletzt.

Wie die Polizeidirektion Salzburg in einer Aussendung mitteilt, hatte der Achtjährige am Donnerstag kurz nach Mittag im Ortsgebiet von Thalgau die Fahrbahn betreten und wollte diese überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 79-jährige Flachgauerin mit ihrem Auto auf der Salzburger Straße in Richtung Plainfeld. Die Lenkerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Bub wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Die Unfalllenkerin blieb unverletzt. Der Alkotest verlief negativ, berichtete die Polizei.