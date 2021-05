Thalgau: Auto überrollte Motorradfahrer an den Beinen

Nach einem Bremsmanöver wurde der 51-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall in Thalgau (Flachgau) ist am Sonntag ein Motorradfahrer von einem Auto an den Beinen überrollt und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige hatte bei einem verkehrsbedingten Bremsmanöver die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Das Vorderrad rutschte weg, der Flachgauer wurde weggeschleudert und landete genau auf der Gegenfahrbahn. Eine 55-jährige Autofahrerin habe nicht mehr ausweichen können und den Mann an den Beinen überrollt, berichtete die Polizei. Der Biker blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert.