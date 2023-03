Thalgau: Bei Unfall auf A1 aus dem Auto geschleudert - Smartwatch löste Notruf aus

Bei einem Unfall auf der Westautobahn am Mittwoch gegen Mitternacht wurde eine 27-jährige Rumänin unbestimmten Grades verletzt. Den Notruf hatte ihre Smartwatch ausgelöst.

Die Frau war mit ihrem Auto aus Mondsee kommend auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Thalgau kam sie aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die angrenzende Böschung und die rechte Stahlleitschiene, durchschlug den Wildzaun und kam mit ihrem Pkw auf der Böschung in Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Lenkerin wurde aus dem PKW geschleudert und kam am Fuße der Böschung verletzt zum Liegen. Durch die Smartwatch der 27-Jährigen wurde der Notruf ausgelöst. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und durch den verständigten Notarztwagen ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Während der gesamten Bergungs- und Aufräumungsarbeiten war die A1 zweispurig befahrbar.