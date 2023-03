Thalgau: Einsatzkräfte mussten abgestürzten Pkw-Lenker hunderte Meter durch Wald schleppen

Das Auto prallte mit dem Heck in einen Baum, was einen weiteren Absturz verhinderte. Der Lenker wurde von den Rettungssanitätern erstversorgt und von den Einsatzkräften der Feuerwehr Thalgau mit dem Löschzug Unterdorf mithilfe von Bergewerkzeug aus dem Wrack befreit.

Im Einsatzbericht der Feuerwehr heißt es dazu: "Was sich anfangs nach einem Routineeinsatz anhörte, wurde an der Einsatzstelle Nähe Toifeibauer schnell widerlegt. Anstatt einer Fahrzeugbergung wurde ein abgestürztes Fahrzeug in extrem unwegsamen Gelände in einem Waldstück vorgefunden. Der Fahrzeuglenker war in seinem Fahrzeug eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt."

Der Verletzte musste im Zusammenwirken aller Einsatzkräfte mehrere Hundert Meter aus dem Wald getragen werden und wurde ins UKH eingeliefert.