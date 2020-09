Der 26-Jährige rutschte bei Dachstuhlarbeiten mit seinem Arbeitsgerät ab und verletzte sich selbst schwer.

Am Donnerstag war ein 26-jähriger Zimmerer aus Mondsee in Thalgau mit Dachstuhlarbeiten beschäftigt, als er mit seiner laufenden Motorsäge abrutschte und sich in den rechten Unterschenkel schnitt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Quelle: SN