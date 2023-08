Thalgau: Mülleimer in einem Keller geriet in Brand

Obwohl der Brand von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, entstand erheblicher Schaden.

Am Samstagvormittag kam es in Thalgau zu einem Kellerbrand. In einem Waschraum waren unter einem Waschtisch Wäsche und ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr Thalgau und der Löschzug Unterdorf konnten den Brand noch in der Entstehung löschen. Die Ermittlung zur Brandursache laufen. Es entstand ein Schaden im niederen fünfstelligen Bereich. Das berichtet die Polizei Salzburg.