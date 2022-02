Thalgau: Pkw-Lenkerin hatte 2,1 Promille intus - mehrere Tausend Euro Geldstrafe drohen

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Dienstagabend die Polizei in Salzburg zu zwei schwer betrunkenen Autolenkern geführt.

Die ersten Anrufe betrafen eine Pkw-Lenkerin auf der Enzersberg Landesstraße (L117) in Thalgau. Die Frau war mit ihrem Pkw in Schlangenlinien unterwegs, die Polizei stoppte den Wagen. Der Alkotest ergab bei der 42-jährigen Thalgauerin einen Wert von 2,1 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Und für die Flachgauerin wird die Alkofahrt richtig teuer. Der ÖAMTC schreibt zum Thema "Rechtsfolgen bei Alkohol am Steuer": "Ist man mit 1,6 Promille und darüber unterwegs, drohen Strafen von 1.600 Euro bis 5.900 Euro und ein Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten. Daneben blühen dem Alkolenker eine Nachschulung, wobei Kosten in der Höhe von etwa 500 Euro entstehen, ein Termin beim Amtsarzt und eine verkehrspsychologische Untersuchung, die nochmals zusätzlich 363 Euro kostet. Die gleichen Konsequenzen drohen übrigens auch, wenn der Alkomat-Test verweigert wird."

Etwas billiger wird vermutlich ein 59-jähriger Lungauer davonkommen, der ebenfalls am Dienstagabend betrunken mit seinem Auto unterwegs war. Der Tatort war in diesem Fall die Tauernautobahn im Bereich des Tauerntunnels in Fahrtrichtung Villach. Autofahrer hatten gemeldet, dass der Mann mit seinem Pkw zwei Mal beinahe gegen die Tunnelmauer gefahren sei.

In St. Michael konnte der Pkw angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem 59-jährigen Lungauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.