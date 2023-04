Thalgauer Dominic Muhrer veröffentlicht erstes Album mit seinem Duo "Loveboat"

Den großen Durchbruch hatte der Thalgauer Dominic Muhrer mit "The Makemakes". Mit seinem neuen Duo "Loveboat" hat er vergangene Woche sein erstes Album veröffentlicht.

Mit "The Makemakes" trat Dominic Muhrer vor zehn Jahren im Vorprogramm von Bon Jovi und später mit OneRepublic auf und vertrat Österreich 2015 beim Eurovision Song Contest. Während "The Makemakes" weiter auf Eis liegen, hat Muhrer mit Loveboat seit Kurzem ein neues Projekt am Start.

Musikalische Einflüsse aus den 70ern und 80ern

Zusammen mit seinem langjährigen Musikerkollegen Leo Golser aus Oberalm - er nennt sich als Solokünstler Karl Kayzer und ist auch Schlagzeuger der Band Coperniquo - hat sich Muhrer dem Feelgood- oder Yacht-Rock verschrieben. "Wir machen leichtfüßige, nicht zu verkopfte Musik mit tanzbaren Grooves, inspiriert von den 70ern und 80ern", sagt Muhrer. Textlich geht es dabei in erster Linie darum, "eine gute Zeit zu haben, den Kopf auch einmal auszuschalten und zu feiern - und natürlich um die Liebe".

Mit der gleichnamigen US-Fernsehserie aus den 80ern hat das Projekt Loveboat höchstens um ein paar Ecken zu tun, wie Muhrer im Gespräch mit den FN erklärt: "Unsere musikalischen Einflüsse wie Emerson, Lake and Palmer stammen aus dieser Zeit. Und auch bei uns ist ganz viel Liebe mit dabei."

Debütalbum "Spaceride" im Rockhouse präsentiert

Ihr Debütalbum "Spaceride" haben Loveboat vergangene Woche über die Wiener Plattenfirma Töchtersöhne veröffentlicht. Die Entscheidung fiel dabei bewusst auf ein kleineres Label. "Hier passiert alles auf freundschaftlicher Ebene. Das passt ganz gut für zwei Freunde, die Gaudi beim Musizieren haben", so Muhrer. Auf der Bühne holen sich die beiden schon mal musikalische Unterstützung, fühlen sich aber auch als Duo komplett - dann allerdings mit Soundunterstützung aus der Konserve.

Neben mehreren Bandprojekten verdingt sich Muhrer als Komponist für Werbe- und Filmmusik sowie als Musiklehrer. Derzeit wohnt der 32-Jährige in Hallwang, sein Musikstudio hat er nach wie vor in Thalgau, wo er aufgewachsen ist: "Ich war auch in Wien und Los Angeles, hab dann aber gemerkt, dass ich eben doch ein Landbua bin".

Vergangenen Freitag stand Muhrer mit Loveboat im Rockhouse Salzburg im Vorprogramm des Elektropop-Duos Mynth auf der Bühne. Weitere Auftritte werden auf dem Instagram-Kanal der Band (loveboat_music) bekannt gegeben.