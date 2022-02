Thalgauer mit Erfolgs-Sprint in der Ramsau

Der Thalgauer Langläufer Jakob Pölzleitner kürte sich in der Ramsau zum Österreichischen Juniorenmeister im Sprint. Für den USV Thalgau tritt er seit dem Volksschulalter an.

Es ist ein Erfolg, der nicht ganz überraschend kommt: Der Österreichische Juniorenmeistertitel ist für Jakob Pölzleitner schon der zweite in Folge nach 2021. Im vergangenen Sommer holte er auf Skirollern im Einzel den Sieg in Villach. Vor zwei Jahren wurde er Jugendstaatsmeister in der Verfolgung.

Der Thalgauer selbst hatte diesmal trotzdem nicht mit dem Sieg gerechnet. "Eigentlich war der Sprint gar nicht meine Spezialdisziplin. Das musste ich mir erarbeiten. In der Ramsau habe ich einen richtig guten Tag ...