The Keep Garden: So ehrlich funktioniert vegan

Im The Keep Garden gibt es pflanzliche Küche ganz ohne chemische Hilfsmittel. Das Konzept der Nachhaltigkeit bezieht sich dabei nicht nur auf die Speisekarte.

Nachhaltig, bio, ehrlich. So beschreibt Soran Krneta sein Konzept. Er ist Pächter der The Keep Eco Residence: Eine Zeit lang gab es im hauseigenen Restaurant des Hotels eine Auswahl von veganen italienischen Gerichten. Weil Samanta Sommariva mit "Vegitalian" ins Nonntal übersiedelt ist (Die Stadt Nachrichten berichteten im März über ihr Lokal, das mit dem Veggie-Award ausgezeichnet wurde), hatte der Pächter mit neuen Ideen das Restaurant wieder aufgesperrt.

Nachhaltig wie das Gebäude selbst

Nicht nur das Restaurant, sondern das gesamte Haus hat eine eigene Geschichte. Sabine Stampler, Assistentin der Geschäftsführung, erzählt: "Das Haus wurde 1910 gebaut. Es war einmal eine Altenresidenz und anfangs in einem schlechten Zustand. 2014 hat der Besitzer Ralf Seifried das Haus übernommen und vollständig renoviert." So viel wie nötig, so wenig wie möglich, sei dabei die Prämisse gewesen. Aus diesem Grund gibt es in den Zimmern des Hotels noch Leitungen oder Wasserhähne von früher zu sehen.

Pflanzlich funktioniert auch ohne chemische Ersatzmittel

Das Besondere an dem Restaurant des Hotels ist der natürlich-vegane Ansatz: "Viele Restaurants greifen bei veganen Gerichten zu chemischen Ersatzmitteln. Da geht der Sinn verloren, wenn man nachhaltig sein möchte", so Krneta. Wenn manche vegane Gerichte nicht ohne künstlich erzeugte Hilfsmittel möglich sind, setzt er sie stattdessen in vegetarischer Form um. Grundsätzlich gibt es im Keep Garden Frühstück und Abendessen à la carte, samstags auch Brunch. Das Essen auf der Karte ist selbst gemacht, wichtig sind Krneta dabei Regionalität und Nachhaltigkeit: "Wir haben deshalb auch noch kein Take-away, weil wir noch keine Verpackungen gefunden haben, die zu 100 Prozent nachhaltig sind."

Es geht um das "Aha-Erlebnis"

Das Restaurant setzt neben modernen Gerichten auch auf traditionelle Klassiker. Allgemein sollen die pflanzlichen Variationen zum Nachdenken anregen, so Stampler: "Man hat nicht das Gefühl, dass man auf etwas verzichten muss. Es geht um dieses Aha-Erlebnis. Bei uns kann man sehen, was vegan und vegetarisch alles möglich ist." Positives Feedback gebe es besonders von per se nicht-vegetarischen oder nicht-veganen Gästen.