Theater Bodi end sole steigt um auf "Online-Betrieb"

Theaterkurse für daheim bietet das Theater Bodi end sole ab 30. Oktober über einen Internetdienst an. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Wie noch miteinander Theater spielen in Zeiten von Corona? Diese Frage hat sich das Theater Bodi end sole in Hallein gestellt - und darauf eine unkonventionelle Antwort gefunden. Mit "Hop on hop off - Theater im Wohnzimmer" wurde eine Möglichkeit entwickelt, immer und überall Theater spielen zu können. Über die Internetplattform "Zoom", aber auch vor Ort im Theaterobjekt in Hallein werden Workshops angeboten. Über die Internetseite (bodiendsole.at) gibt es Zugang zu Videos mit Anleitungen für Schauspielübungen.

"Die Corona-Lage hat sich wieder zugespitzt. Umso wichtiger erscheint es uns, dass künstlerische und kulturelle Projekte eine positive Perspektive auf das Leben hier und jetzt ermöglichen", sagt Bodi-end-sole-Leiterin Christa Hassfurther. Dem Ernst der Situation werde zwar Rechnung getragen. "Zugleich wollen wir aber auch durch kreative Impulse Menschen aller Lebensalter die Möglichkeit geben, im Spiel unserer Realität zu begegnen oder ihr auch bewusst auszuweichen."







Wohnzimmer wird zur Bühne

Die Teilnahme an den Kursen ist allein, zu zweit oder als ganze Familie möglich. "Wir entwickeln Szenen, gehen miteinander in Kontakt, schlüpfen in Rollen und nehmen neue Perspektiven ein", sagt Hassfurther. Möbelstücke werden dabei zu Requisiten, das Wohnzimmer zur Bühne. "Wir führen einen Dialog mit Gegenständen und entwickeln eine Performance mit unserem Spiegelbild." In weiterer Folge sind zusätzliche Online-Lesungen und Tutorials mit schauspielerischen Übungen für Nicht-Schauspieler geplant.

Anmeldungen zu den einzelnen Workshops sind per E-Mail direkt an die Kursleiterin Doris Schumacher (doris.schumacher @a1.net) oder über office@bodiendsole.at möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten für einen Einzelworkshop belaufen sich auf 15 Euro.



Termine:

30. Oktober, 17.15 bis 19.15 Uhr: Schauspielen für Nicht-Schauspieler (ZOOM)

13. November, 17.15 bis 19.15 Uhr: Textwerkstatt/szenisches Schreiben (ZOOM)

27. November, 17.15 bis 19.15 Uhr: Theater mit Möbelstücken - Improvisation, Rollenspiel (ZOOM)

28. November 17 bis 19.30 Uhr (mit Pause): Offener Workshop (Theaterobjekt, Davisstraße 7, 5400 Hallein)