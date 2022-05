Theater wird im Lammertal seit über 100 Jahren gespielt

Seit 1985 gibt es die Theatergruppe Abtenau, seit 2001 hat sie ihre Heimat im Kino Abtenau gefunden.

In den 1950er-Jahren wurde das Kino in Abtenau von Norbert Lanners Eltern im jetzigen Modehaus Lindenthaler eröffnet. Norbert war damals zehn Jahre alt, als seine Eltern von Puch nach Abtenau zogen. Die Lanners haben ein neues Kino in der Nähe des Zentrums gebaut. Gemeinsam mit seiner Frau Josefine hat Norbert das Kino mit Leib und Seele 60 Jahre lang betrieben.

Theaterspiel ist seit über 100 Jahren in der Lammertalmetropole dokumentiert. Kleine Gruppen spielten lange in den verschiedenen ...