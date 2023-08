Theatergruppe Oberndorf bringt Jugendroman auf die Bühne

Die jugendlichen Protagonisten Maik und Tschick aus dem Roman werden in Oberndorf auch von Teenagern verkörpert. Yannik Raffelsberger ("Tschick") kennt man bereits aus Lipps Vorjahresproduktion "Kissing God". Leo Schlager ("Maik") ist zum ersten Mal mit dabei. "Mich fasziniert immer wieder, mit welcher Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit die Jugendlichen agieren", sagt Waltraud Gregor, die bereits ans nächste Stück der Theatergruppe denkt. "Der Vater" von Florian Zeller soll im nächsten Februar auf die Bühne gebracht werden.

"Tschick" feiert am 16. September um 19.30 Uhr im Freiraum Oberndorf Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am 17., 21., 22., 24., 28., 29. und 30. September (jeweils 19.30 Uhr). Reservierungen sind unter 0677/625 518 46 sowie per E-Mail an info@freiraumoberndorf.at möglich.