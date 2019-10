Theaterprojekt für (zwei) Generationen in Hallein

Theater "bodi end sole" und "Theater vor der Tür" laden zum Generationenworkshop ein. Ab 9. Oktober heißt es für Menschen von neun bis 19 und 59 bis 99 Jahre: Auf die Bretter, fertig, los! .

Erfahrungen, Träume, Ängste, Meinungen und vieles mehr werden zu einem bühnenreifen Stück verdichtet und am Ende aufgeführt. Ein Teil des eigenen Lebens wird so zum Theaterstück. Die Teilnehmer trainieren ihre schauspielerischen Fähigkeiten und entdecken sich dabei neu. Es ist quasi ein Spielklub für Jugendliche und Senioren, die gemeinsam auf der Bühne stehen wollen.

Start des Workshops ist Mittwoch, 9. Oktober

Ab Mittwoch, dem 9. Oktober, 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich theatertechnisch auszutoben und zwar im "TheaterObjekt", Davisstraße 7.

Christa Hassfurther spielte schon länger mit dem Gedanken, ein derartiges Generationenprojekt zu realisieren. Mit Doris Schumacher fand sie eine Verbündete, die an einer ähnlichen Idee tüftelte. Während Hassfurther den Fokus auf Schauspiel legt, ist Schumachers Schwerpunkt die Musik. "Das ergibt eine besondere Dimension", so Hassfurther. Die beiden kennen sich noch nicht lange, denn Schumacher ist erst vor kurzem aus Deutschland zurück nach Oberalm gekommen. "Ich bin immer hellhörig für Künstler vor Ort und gut vernetzt", so Hassfurther, die Leiterin von "bodi end sole". Schumacher ist gebürtige Salzburgerin und studierte Musikwissenschaft und Kunstgeschichte . Sie absolvierte Regiepraktika und war als Spielleiterin an diversen Theatern tätig.

"Alle sind herzlich willkommen"

Bleibt nur mehr die Frage: Was, wenn man zwischen 20 und 58 Jahre alt ist und trotzdem mitmachen will? "Es sind natürlich alle willkommen! Der Gedanke war nur, dass Menschen, die im Berufsleben stehen, nicht viel Zeit haben. Daher wollten wir uns auf jene Generationen konzentrieren, die weit auseinander sind, den Fokus also auf die Enkel-Großeltern Generation legen", so Hassfurther.

Interessierte melden sich bitte unter office@bodiendsole.at oder +43 (0) 699 10070700 an. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.