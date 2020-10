Therapiehund in der Schule: Ein Co-Pilot auf vier Pfoten

Ein Hund im Klassenzimmer? Die 3a der Volksschule Abfalter arbeitet seit Schulbeginn mit Auryn - dem Border Collie ihrer Lehrerin.

Border Collie Auryn beobachtet den Unterricht gespannt. Er spürt, wenn ein Kind unzufrieden oder traurig ist oder wenn es Versagensängste quälen. Dann legt er schon einmal seinen Kopf in dessen Schoß und lässt sich streicheln. Ein Kind soll rückgemeldet haben, es könne konzentrierter arbeiten, wenn der Hund im Klassenzimmer ist.

Auryn ist schon Teil der Klassengemeinschaft, auch wenn er erst seit Schulanfang regelmäßig in die Schule geht. Er ist kein Schüler, er ist so etwas wie der zweite Lehrer. Barbara Pichler, Klassenvorstand der 3a in der Volksschule Abfalter, hat ihn von einem Züchter aus Wien geholt ("Er hat sich mich ausgesucht.") und zum Therapie-Begleithund ausbilden lassen. Vor Kurzem hat Auryn die dreijährige Ausbildung abgeschlossen und von der Vetmeduni Wien und dem Messerli Institut ein Diplom bekommen. Seither macht er den Job.

Hund Auryn sorgt für eine sichere Bindung der Kinder

"Ich habe mich immer schon für Zugänge zum ganzheitlichen Lernen interessiert und bin als Hundenärrin schließlich auf die tiergestützte Arbeit gestoßen", erzählt die Lehrerin. Manches läuft über Befehle, vieles auf einer nonverbalen Ebene. "Auryn ist mein Co-Pädagoge", sagt Pichler. Seine Aufgabe: Er sorgt für eine sichere Bindung der Kinder und schafft so die Voraussetzung für gutes Lernen. Er greift ein, wenn er das Gefühl hat, das tun zu müssen. Er spendet Trost. Und er kann ein paar Tricks, um Arbeitsaufträge anzustoßen - etwa ein Glücksrad drehen, würfeln oder einen Teller hochheben und darunter etwas hervorholen.

Pichler lenkt und schaut vor allem darauf, dass es ihm nicht zu viel wird. Ein Bereich in der Klasse - der Platz hinter dem Katheder - stellt Auryns Rückzugsgebiet dar. Wenn sie ihn dort hinbeordert, hat er Pause und auch die Kinder müssen ihn dann in Ruhe lassen. Über das Ausmaß seiner Freizeit bestimmt er selbst.

Hund ist zwei Mal in der Woche in der Klasse

"Ich achte nur darauf, dass er motiviert bleibt mitzugehen", schildert Pichler. Mittlerweile hat es sich so eingespielt, dass der Hund zwei Mal die Woche in der Klasse steht. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass die Kinder wie automatisch die Hundesprache lernen, was Pichler durchaus auch als eine Art Unfallprävention betrachtet. Mit diesem Argument hat sie auch die Eltern ins Boot geholt, denn die mussten ihre Zustimmung erteilen. Gar nicht schwer zu überzeugen war Schuldirektion Astrid Moser, die es lediglich schade findet, den Hund nur in einer Klasse einsetzen zu können.

Lehrerin engagiert sich in der Ausbildung für Therapie-Begleithunde

Auryn ist nämlich an Barbara Pichler gebunden. Die beiden stellen eine komplexe Einheit dar. Wobei sie sagt, dass sie Auryn mittelfristig schon auch den anderen Klassen vorstellen möchte. Suppliert sie irgendwo, kann er freilich mit. Außerdem hat die in der Elisabethvorstadt aufgewachsene Lehrerin nun über den neuen Salzburger Verein Methiko selbst begonnen, sich in der Ausbildung für Therapie-Begleithunde zu engagieren. Pichler und Auryn übernehmen dort den schulischen Bereich. Gut möglich also, dass das Beispiel Schule macht und sich in ein paar Jahren auch in anderen Schulen Vierbeiner tummeln.