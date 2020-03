Die patriarchale Erblinie gibt es vor, Schlossherrinnen gibt es nur selten. Theresita Wilczek vom Schloss Moosham hat damit kein Problem.

Die Ansage, dass in den Räumen von Schloss Moosham nicht geheizt werde und es dort kalt sei, ist wohl die Untertreibung des Jahres. In der eindrucksvollen mittelalterlichen Schlossanlage in der Lungauer Gemeinde Unternberg ist es an diesem Märztag eiskalt. "Um ...