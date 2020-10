Thomanhof Saalfelden: 2000 Hennen bringen das Glück

Regina und Siegfried Imlauer wagten den Umstieg auf Bio-Eier, weg von der Milchwirtschaft. Sie sind sich sicher, auch neben der Arbeit mit ihrer Noriker-Deckstation zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd gesetzt zu haben.

Reichlich Überzeugungsarbeit. Die war anfangs nötig, um genügend Abnehmer für frische, regionale Bio-Eier zu finden. Jetzt fühlen sich Regina und Siegfried Imlauer darin bestätigt, woran sie immer glaubten: "Wir haben zur richtigen Zeit das Richtige gemacht."

Über viele Jahrzehnte wurde am Thomanhof Milchwirtschaft betrieben, bekannt ist der Betrieb im kleinen Saalfeldener Ortsteil Schmieding speziell als Deckstation für Noriker. Wenn da Saison ist, zwischen Mitte März und Mitte Juni 100 bis 130 Stuten kommen und durchschnittlich fünf bis sechs Mal gedeckt werden, dann ist das Melken nebenbei zur Last geworden.

"Wir waren nicht mehr zufrieden mit der Lebensqualität, alles hat sich nur um die Arbeit gedreht", sagt der gelernte Schlosser. Der nötig gewordene Stallumbau im Jahr 2018 löste endgültig ein Umdenken aus. "Wir haben uns nach einer anderen Schiene umgeschaut und das Potenzial für Bio-Eier in unserer Region erkannt. Große Legehennen-Betriebe sind im Pinzgau ja nicht üblich."

Die Imlauers besichtigten einige Höfe, holten Genehmigungen ein, bestellten 1600 Hühner der Rasse Sandy (Lieferzeit rund ein halbes Jahr) und legten mit umfangreichen Baumaßnahmen den Grundstein für die Neuausrichtung. "Damit haben meine Eltern nicht gerechnet. Aber sie sind total offen, helfen regelmäßig beim Putzen und Sortieren der Eier, das ist körperlich weniger anstrengend wie das Melken, das können sie länger machen", schildert Siegfried, der wie Regina (zuvor Lehrerin) nun im Vollerwerb ist. Das Resultat: ein vollautomatischer Legehennenstall mit Platz für 2100 Tiere, samt Verarbeitungsraum, überdachter Mistlagerstätte und Remise. Im November 2018 kamen die Hühner an, 18 Milchkühe mussten weichen.

Erstmals einen Wechsel unter den Hennen gab's nach Ostern 2020. Die "alten" gingen an die Suppenhuhn AG, neue Junghühner kamen für rund 17 Euro pro Tier in den Stall. Je fünf Euro gehen übrigens an das Projekt "Bruderhahn", dem sich Biobetriebe verpflichten. Im Sommer gibt es am Thomanhof reichlich Platz im Freien (zehn Quadratmeter pro Henne), in der kalten Jahreszeit steht der Wintergarten bereit.

Knapp über 2000 Stück sind jetzt vor Ort, 220 davon in einem zusätzlichen Mobil. Die tägliche Ausbeute: ca. 1800 Eier. Wöchentlich beliefern die Imlauers acht Billa- und zwei Merkur-Filialen im Pinzgau, zwei Mal wöchentlich auch verschiedene Gastbetriebe.

Glücklicherweise hätten sich die Vereinbarungen mit dem Handel kurz nach dem Corona-Lockdown ergeben, als Hotels schließen mussten. Und mit der Krise habe sich bei vielen Leuten das Bewusstsein verstärkt, regional einzukaufen. "So wurden unsere Bio-Eier sehr gefragt. Die Wertschätzung, die wir erfahren, ist groß", sagt Regina. Ehemann Siegfried ergänzt, erfreut über die sehr positive Entwicklung: "Ich habe so viel mit verschiedenen Abnehmern zu tun, dass ich mich fast schon als Unternehmer fühle."

Täglich grüßt die "Erntezeit". Gegen 9.30 und 15.30 Uhr geht ein Förderband per Knopfdruck in Betrieb und bringt die Eier aus dem Stall. Meist zu viert wird angepackt, händisch geputzt, maschinell codiert, nach Gewicht von S bis XL sortiert und wieder manuell in 30er-Lagen bzw. 10er- und 6er-Kartons verpackt. Unter Mithilfe der Senioren Rosemarie und Franz Imlauer, der fünf Söhne (zwischen sechs und 19 Jahre) oder weiterer Verwandter, irgendwer findet sich immer.

Mit den Hühnern setzten die Thomanbauern auf das richtige Pferd. Die Arbeit sei angenehm. Und die Nachfrage so groß, dass die Stückzahl beim nächsten Wechsel im kommenden Jahr noch einmal steigen könnte. "Wir werden dann wahrscheinlich unsere Kapazitätsgrenze von 2300 ausschöpfen."