Thomas Lottermoser golft sich zur WM-Bronze

Als einziger österreichischer Vertreter schaffte Thomas Lottermoser den Sprung in den Final-Bewerb der Minigolf-WM in Schweden. Trotz einer Niederlage im Halbfinale behielt der Bischofshofener die Nerven und sichert sich im Duell um Platz drei die Bronze-Medaille.

Mit Thomas Lottermoser und Christian Gaisbacher vom 1. SMGSC Werfen sowie Daniel Krof, der für Bludenz an den Start ging, standen drei Pongauer im Aufgebot bei den vergangenen Minigolf-Weltmeisterschaften im schwedischen Uppsala.

Die österreichische Herrenmannschaft konnte dabei nicht überzeugen und platzierte sich im Endklassement auf Rang 5. Nur der Bischofshofener Thomas Lottermoser qualifizierte sich als einziger Österreicher bei den Herren für den Super-Finalbewerb. Dort belegte er den ausgezeichneten zwölften Rang und qualifizierte sich somit für den Matchplay-Bewerb der besten 32 Herren der Minigolfwelt. Das Bischofshofener Minigolf-Ass schlug sich bis ins Halbfinale durch, verlor dort allerdings seine Partie und musste im kleinen Finale um Rang drei kämpfen. Erst das Stechen brachte die Entscheidung um den dritten Podiumsplatz. Der junge Pongauer Lottermoser behielt dabei einen kühlen Kopf und sicherte sich sensationell die WM-Bronze.

"Der Erfolg im Matchplay kam auch für mich etwas überraschend - ich konnte es in den ersten Tagen nach dem Bewerb noch kaum glauben", sagt der Pongauer Bronze-Medaillengewinner. "Natürlich spornt mich dieser Erfolg weiter an und ich will in den nächsten Jahren immer wieder einmal vorne mitspielen. Im Herbst steht mit der Bischofshofener Mannschaft der Team-Europacup an. Ich hoffe hier auf einen Platz rund um den fünften Rang im Gesamtklassement", blickt Thomas Lottermoser nach vorne.