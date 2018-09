Thomatal saniert Straße & Kanal

Für Langzeitbürgermeister Valentin König ist es eines der letzten große Projekte in seiner Heimatgemeinde. Nach fünf Perioden wird er im Frühjahr nicht mehr zur Wahl antreten.

Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten im Ortsgebiet wird der rund 50 Jahre alte Oberflächenkanal erneuert. Dieser fasst das Quellwasser, Regenwasser und zum Teil Abwässer der Wohnhäuser. "Wir haben durch den Schwarzenberg starke Quellen im Grundwasserbereich. Früher führte ein offener Graben durch den Ort", sagt Bürgermeister Valentin König. Beginnend beim Ortskern auf Höhe Gemeinde, reicht die Baustelle rund 500 Meter in Richtung Ortsende West. "Der Oberflächenkanal war baufällig. Wir wollten es Zug um Zug mit der Straßensanierung der L 225 abhandeln."

Gleichzeitig legt die Wassergenossenschaft Thomatal unter Obmann Volker Mörtl eine neue, größere Ortswasserleitung hinein. "Das neue 80-Millimeter-Rohr sorgt auch für eine bessere Leistungsfähigkeit der Hydranten", sagt König. Weiters wird die Zufahrt zur Schule erneuert. Die Gesamtkosten betragen rund 650.000 Euro. Rund 250.000 Euro wird die Gemeinde tragen. Die Fertigstellung ist je nach Witterung bis zum Winterbeginn geplant. Bis dahin sollte alles inklusive Rohasphaltdecke eingebaut sein. Die feine Verschleiß-Asphaltschicht wird voraussichtlich im Frühjahr aufgebracht. Es ist eines der letzten Projekte des amtierenden Bürgermeisters. Seit 1994 ist Valentin König im Amt. "Fünf Perioden sind genug. Jetzt sollte die nächste Generation anpacken", sagt der 61-Jährige.

2004 hat der Langzeitortschef - bis dahin der ÖVP zugehörig - seine eigene "Liste Thomatal" ins Leben gerufen: "Die SPÖ hatte ab 1999 niemanden mehr in der Gemeindevertretung. Ich wollte mich breiter aufstellen und zusätzlichen Menschen die Möglichkeit zur Mitarbeit geben."

Von 2000 bis 2002 stand eine umfangreiche Kirchenrenovierung auf dem Plan. Zehn Jahre lang war der Bürgermeister parallel mit Pfarrer Valentin Pfeifenberger im Amt. "Für uns war seine Art normal. Wir kannten ihn alle, haben ihn sehr geschätzt und waren stolz auf ihn." 48 Jahre lang war der 2004 verstorbene "Bischof vom Lungau" Pfarrer in Thomatal. Weitere Projekte waren der Gemeindehaus- und Bauhofbau, die Hochofensanierung und Neugestaltung des Museums, Kanal, Straßenbeleuchtung oder Gehsteige. Großen Wert legte und legt der Ortschef auf nachhaltige Entwicklung. Heute ist Thomatal Fairtrade- und e5-Gemeinde. "Man muss immer über den Zaun und vorausschauen. Mir war es immer wichtig zu schauen, wie machen es andere und wie kann man sich weiterentwickeln", sagt Valentin König.

So wurde das Modell "Bürgerbus" in Zell am See entdeckt. Seit drei Jahren gibt es eine adaptierte Version in Thomatal. Und worauf freut er sich in seiner Pension? "Gesundheit ist das Um und Auf. Ich freue mich aber auch auf mehr Zeit für meine Familie und die Landwirtschaft."

Zur Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters wird sich Klaus Drießler stellen. Darüber informierte er in der Gemeindezeitung.