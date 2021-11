Thomataler Zenzenmühle soll erhalten bleiben

Christian Gell (Zenzen) und Peter Moser starteten einen Versuch zur Rettung der weit über 140 Jahre alten Mühle. Oberstes Ziel: Sie reaktivieren.

Im Zuge der Kleindenkmälererhebung durch das örtliche Bildungswerk wurde auch die "Zenzenmühle" aufgenommen: "Sie war eingewachsen, fast nicht mehr zu sehen und dem baldigen Verfall preisgegeben", sagt Peter Moser. Die Mühle steht rund 100 Meter oberhalb der Kreuzung Ganslbergweg/ Rannerrundweg auf Bundesforstegrund.

Nach dem Freischneiden der Mühle im Februar wurden 2021 weiters Arbeiten am Dach erledigt. 2022 will man das Mühlrad und die Wasserzuleitung in Angriff nehmen: "Vielleicht gelingt es sogar, in den Folgejahren wieder eine Mühle einzubauen ...