Thumersbach: Bürgerinitiative stellt sich weiterhin gegen ein geplantes Wohnbauprojekt am Hubertushof-Areal

Das Projekt schien auf Schiene und vor allem akzeptiert zu sein. Weit gefehlt. Die Initiative PROThumersbach kämpft weiterhin vehement gegen die Umsetzung des Wohnbauprojekts am Areal des Hotel Hubertushof.

Sprecher Thomas Höfels sagte vorige Woche im Rahmen einer Videokonferenz: "Es geht um die Dorfgemeinschaft. Darum, wer künftig noch in Thumersbach leben wird." Zu hoch, zu dicht, zu groß sei das geplante Projekt, das Verkehrskonzept passe nicht, es drohten Zweitwohnsitze.

In die Pflicht nehmen will die Initiative nun die Zeller Gemeindevertreter. "Sie haben es in der Hand, was in Thumersbach geschehen soll. Sie können die erforderliche Umwidmung des Areals versagen. Deshalb müssen wir Druck aufbauen, mit Flugblättern, E-Mails ...