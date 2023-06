Thumersbach: Mann tot aus Zeller See geborgen

Der 74-Jährige war nicht von seiner gewohnten Schwimmrunde zurückgekehrt

Ein Mann ist Samstagfrüh im Zeller See in Thumersbach ertrunken. Die Ehefrau verständigte laut ORF Salzburg um 8 Uhr morgens die Einsatzkräfte, nachdem der 74-Jährige von der gewohnten Schwimmrunde nicht nach Hause kam und sie am Ufer des Sees nur seinen Bademantel fand. Der Mann wurde drei Stunden später in Ufernähe gefunden und geborgen. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Eine Polizei-Sprecherin bestätigte Samstagabend den tödlichen Unfall, konnte aber noch keine weiteren Details nennen.