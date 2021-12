Thumersbach will keine "riesigen Wohnblöcke"

Das Siegerprojekt für die Bebauung des Areals des geschlossenen Hotel Hubertus im Zentrum des Zeller Stadtteils Thumersbach ist wie berichtet gekürt. Die Bürgerinitiative Pro Thumersbach protestiert jetzt in einem Brief an Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) gegen das Projekt in dieser Form und verlangt ein Gespräch mit dem Ortschef.

Thomas Höfels, einer der Sprecher der Initiative, sagt: "Wir sind nicht gegen ein Wohnbauprojekt, aber es muss strukturgerecht sein. Unsere Hauptforderungen sind, dass kein Klotz und keine Zweitwohnsitze entstehen." Und ...