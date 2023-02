"Tickende Zeitbombe": Als ein Amokläufer sechs Menschenleben auslöschte

Der Amoklauf in Mauterndorf wird nach wie vor als eine "der größten Tragödien der Kriminalgeschichte in Salzburg" bezeichnet. Wie der Einsatz ablief.

Vor 25 Jahren hinterließ ein 36-Jähriger eine Spur des Grauens in der kleinen Lungauer Gemeinde Mauterndorf. Der Einheimische ermordete im November 1997 sechs Menschen aus seiner Nachbarschaft. Die Tat hallt dort bis heute noch nach - bei Angehörigen, Nachbarn und Einsatzorganisationen.

SN/sn Der ehemalige Kripobeamte Karl Heinz Wochermayr.

Der mittlerweile pensionierte Polizist Karl Heinz Wochermayr war damals einer der ersten Kripobeamten am Einsatzort in Mauterndorf. Noch heute spricht er davon, dass ihm die Bilder des Einsatzes derart stark in der Erinnerung geblieben sind, dass er sich sicher ist, sie niemals zu vergessen.

SN/archiv/robert ratzer In diesem Haus wohnte der Amokläufer und drei seiner Opfer.

SN/sn Auszug aus den Salzburger Nachrichten vom November 1997.

Der Amoklauf verschärfte 1997 in Österreich die Debatte über das Waffengesetz. "Noch als wir vor Ort waren, haben wir bemerkt, dass die Tragödie zum Anlass wurde, die damalige rechtliche Situation des Waffenbesitzes zu hinterfragen", sagt der pensionierte Kripobeamte Karl Heinz Wochermayr. In den darauffolgenden Jahren gab es einzelne gesetzliche Novellierungen, eine tatsächliche Verschärfung des Waffengesetzes erfolgte erst 2011.

