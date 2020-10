Ticketkauf künftig per Karte möglich: 400 Regionalbusse werden aufgerüstet

Kontaktloses Bezahlen ist in Coronazeiten gefragt. Nun werden die Regionalbusse und die Züge bis Ende des Jahres aufgerüstet.

Der Salzburger Verkehrsverbund führt nun in allen Regionalbussen kontaktloses Zahlen ein. Damit können Tickets künftig ohne Bargeld sondern mit Karte bezahlt werden. 400 Terminals werden dazu noch heuer verbaut. "Gerade in Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, den Kunden kontaktloses Zahlen zu ermöglichen. Mit dem Einbau der Karten-Geräte schaffen wir eine weitere bequeme Zahlungsmöglichkeit für die Kunden und entlasten unsere Fahrer. Wir werden aber weiterhin auch alle anderen Kauf-Optionen beibehalten", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

"Insgesamt werden alle 400 Regionalbusse, die im Bundesland Salzburg unterwegs sind, mit einem Terminal ausgestattet. Der Einbau startet sofort und soll noch im Dezember abgeschlossen werden", sagt Allegra Frommer, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes.

Was die Obusse in der Stadt betrifft, so wird es weiter kein kontaktloses Bezahlen geben. Der Grund liege daran, dass es ohnehin 130 Vorverkaufsstellen (wie Trafiken), die Service-Center, 30 Ticketautomaten und die Handy-App gebe, sagt eine Sprecherin der Salzburg AG. Allerdings werde das bargeldlose System bis Ende des Jahres in den Zügen der Salzburger Lokalbahn sowie der Pinzgaubahn eingeführt.

Quelle: SN