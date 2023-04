Tiefergelegt fast bis zum Asphalt: Polizei stoppt getuntes Auto bei Grödig

Gefahr im Verzug haben Polizisten am Dienstagnachmittag beim getunten Auto eines 22-jährigen Bayern in Grödig erkannt - und den Wagen aus dem Verkehr gezogen.

Das Fahrzeug war der Verkehrsstreife zuvor in der Alpenstraße in der Stadt Salzburg aufgrund seiner extremen Tieferlegung aufgefallen. Der Pkw wurde danach in Grödig angehalten und kontrolliert.

Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass am Fahrzeug bei möglichem Druckverlust des Luftfahrwerksystems die Vorderräder bei Lenkeinschlag an den Kotflügelkanten schleifen würden.

Aufgrund der sich dadurch ergebenden nicht vorhandenen Notlaufeigenschaften wurde Gefahr im Verzug festgestellt und somit die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein vorläufig abgenommen. Der 22-jährige Lenker wird angezeigt.