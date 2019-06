Tiere im Zoo Salzburg suchen Abkühlung: Eis für Braunbären und Affen

Bei Sommerhitze haben die Tiere ihre unterschiedlichen Gepflogenheiten. Eis gibt es nicht in rauen Mengen, schließlich müssen die Tiere auch auf ihre Linie achten.

Richtig sommerlich sind die Temperaturen derzeit in Salzburg. Und das Wetter soll auch noch über Fronleichnam so bleiben. Auch die Tiere im Zoo Salzburg sind da früh über Abkühlung. Die Sitatungas im Afrika-Bereich entziehen sich bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius meist den Blicken der Besucher. Wenn es so richtig heiß ist, waten die Sumpfantilopen jedoch auch tagsüber gerne durchs Wasser im Vogelpark.

Die südamerikanischen Wasserschweine hingegen sind hervorragende Schwimmer und Taucher. "An heißen Sommertagen liegen die größten Nager der Welt meist stundenlang regungslos im kühlen Nass. Hin und wieder tauchen sie auch mal ab und ziehen dann unter Wasser ihre Runden", heißt es aus dem Zoo.

Kein Magnum-Eis oder Cornetto, sondern hausgemachtes Früchte-Eis steht bei den Braunbären und den Affen derzeit hoch im Kurs. "Ob Orange-, Apfel- oder Himbeer-Geschmack, sie können oft nicht genug davon bekommen. Die Portionen werden jedoch genau eingeteilt: Denn auch Tiere müssen auf ihre gute Linie achten", weiß der Zoo. Nashörner, Pinselohrschweine und Co. nehmen gerne ein Bad in der Suhle. Der Schlamm wirkt wie eine Creme, die die Tiere nicht nur vor einem Sonnenbrand sondern auch vor lästigen Insektenstichen schützt.



Quelle: SN