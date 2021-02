Tierheim Salzburg ist Endstation für Problemhunde

Im Salzburger Tierheim fristen elf beschlagnahmte, gefährliche Hunde ihr Dasein. Die Stadt kritisiert, dass sie nicht vergeben werden.

Die Hunde schlagen ein ohrenbetäubendes, röhrendes Gebell an, sobald sich vor ihren Zwingern etwas rührt. Es sind athletische Muskelpakete, die jeden Eindringling melden. Wie verrückt springen sie an den hohen Metallzäunen hoch, die die engen Grenzen ihrer Welt markieren. Eine riesige argentinische Dogge bleibt dabei jedes Mal kurz senkrecht in der Luft stehen, den Bauch und die gestreckten Läufe grotesk präsentierend.

Elf beschlagnahmte, von der Behörde als gefährlich eingestufte Hunde fristen zurzeit ihr Dasein im Salzburger Tierheim. Damit ...