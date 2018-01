Tierisch engagiert

Gabi Fidler möchte mehr Bewusstsein für den Lebensraum des Wildes schaffen.

Ihre Liebe zu den Tieren und ihre Naturverbundenheit, das dürfte die Werfener Tierärztin Gabi Fidler schon von Kindesbeinen an mitbekommen haben. War sie doch ständig an der Seite ihres Vaters, der als Tierarzt und Landes-Veterinär weit über den Pongau hinaus bekannt war. Seit einiger Zeit ist sie auch die erste Frau im Vorstand der Salzburger Jägerschaft. Die begeisterte Jägerin und Hegerin engagiert sich aber schon länger als Veterinärmedizinerin in der Jägerschaft und kümmert sich etwa um die Vermeidung und Prävention von Krankheiten des Wildes. Die Ausund Fortbildung der Jägerinnen und Jäger ist ihr ein weiteres Bedürfnis, darum hält sie selbst Vorträge.

Im Pongau macht derzeit beispielsweise die Häufung von Gamsblindheit Probleme. Im Nassfeld, im Gasteinertal, sind gut 30 Gämsen erblindet. "Hier laufen Untersuchungen, damit wir der Ursache genau nachgehen können", erklärt Fidler: "Auch die Räude bei Gams- und Steinwild tritt gehäuft auf. In Gebieten, wo vermehrt Wild erkrankt ist, braucht es besondere Ruhe im Winter."

Unverspurte Tiefschneehänge abseits der Pisten: Was für Freude bei den Wintersportlern sorgt, das ist für unsere Wildtiere oft tödlich. Denn während des Winters brauchen die vielen tierischen Waldbewohner Ruhe: "Sie haben ohnehin immer weniger Bereiche, in die sie sich zurückziehen können: Werden sie gestört, ergreifen sie die Flucht und verbrauchen enorm viel Energie.

"Die Herzfrequenz





der Wildtiere sinkt enorm"

Die Wildtiere haben sich der Kälte angepasst und fressen sich im Herbst eine dicke Fettschicht an. Und damit diese nicht zu schnell aufgebraucht wird, sind die Tiere im Winter weniger körperlich aktiv, senken ihre Körpertemperatur ab und passen ihren Stoffwechsel an Qualität und Verfügbarkeit der Nahrung an - sie laufen quasi auf Sparflamme. Nahrung finden sie zumeist in niedrigeren Lagen oder bei Wildfütterungsstellen.

Nach dem Fressen verharren sie oft stundenlang an einer Stelle, um Energie zu sparen. Der Magen-Darm-Trakt kann im Winter nicht so viel aufnehmen wie im Sommer, er passt sich den niedrigen Temperaturen an. Die Herzschlagfrequenz sinkt auf 20-30 Herzschläge in der Minute. Die wenigsten Wintersportler wissen, welche Beunruhigung sie im Winter im Wald auslösen, und dass eine so provozierte Flucht der Wildtiere nicht selten in Gräben und mit dem Tod vieler Tiere endet." Für Wintersportler bedeutet das, dass sie das Wild nicht in der Ruhephase stören sollten. "Sind dafür extra Hinweistafeln aufgestellt, so muss man das unbedingt ernst nehmen", appelliert die Tierärztin und Jägerin.

Neben ihrem Engagement für die Jägerschaft ist Gabi Fidler aber auch ehrenamtlich für die Hunde der Bergrettung und des Roten Kreuzes zuständig und liefert gleich einige Tipps für die derzeitige Situation der Vierbeiner: "Viele Hunde haben während des Winters Probleme im Magen-Darm-Trakt, verursacht durch das Salzen unserer Straßen und Wege. Hunde schlecken sich die Pfoten nach einem Spaziergang. Deshalb sollte man beim Heimkehren diese immer vorsorglich abwischen und vorm Rausgehen einen Pfotenschutz, wie Hirschtalg, auftragen. Viele Hunde fressen auch Schnee. Das sollte man vermeiden, indem man ihnen schon vorher zu trinken gibt. Da kann man ruhig ins Wasser ein paar Tropfen Milch geben, damit trinken sie lieber und sind nicht mehr so durstig. Schneefressen kann nämlich zu Magenentzündungen, Erbrechen oder Durchfall führen."