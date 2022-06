Tierischer Einsatz für die Bergrettung

Bei einem nicht alltäglichen Einsatz bargen Bergretter in Obertauern eine Tauernscheckenziege, die drei Tage in einem steilen Felsband feststeckte.

Ein Jäger alarmierte die Bergrettung in Obertauern, da er eine Tauernscheckenziege beobachtet hatte, die bereits seit drei Tagen in einem steilen Felsband stand und offensichtlich nicht mehr weiter konnte. Ein Bergretter und Hundeführer seilte sich zur Ziege ab: "Ich hatte ein Hundegeschirr mit und habe gehofft, dass die Goaß ruhig hält", wurde Christian Binggl in einer Aussendung der Bergrettung Salzburg am Montagabend zitiert. Das Tier ließ sich demnach von ihm jedoch ruhig im absturzgefährdeten Gelände das Geschirr anlegen. Mittels Seilsicherung wurde die Ziege aus dem felsigen Gelände (Gamsleiten) gebracht. "Die Tauernschecke war durstig und hungrig und hat sich gleich wieder saftiges Futter gesucht", hieß es weiter.

Doch das war nicht der einzige Einsatz für die Mitglieder der Bergrettung im gesamten Bundesland: Im Lungau wurden Bergungen in Göriach und Muhr durchgeführt, im Pinzgau kam es zu einem Klettersteig-Einsatz für die Bergrettung Rauris, die Bergrettung in Saalfelden mussten fünf Mal ausrücken und in Lofer wurde ein abgestürzter Paragleiter geborgen.

Im Pongau rückten die Einsatzkräfte der Bergrettung in Dorfgastein zwei Mal während der Nacht zu Bergungen von Verstiegenen aus, die Bergrettung Werfen zu einer spätnächtlichen Bergung im Bereich der Hackel-Hütte.

Die Bergrettung Salzburg Stadt war außerdem drei Mal für verletzte Wanderer und einen verunglückten Mountainbiker im Einsatz.