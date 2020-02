Tierischer Gärtner und Tunnelgräber: Maulwurf ist Säugetier des Jahres

Er ist rund 15 Zentimeter groß, etwa Hundert Gramm schwer, kann Erdmassen bis zum 20-Fachen seines Körpergewichts bewegen und treibt so manche Gartenbesitzer zur Weißglut - der Maulwurf wurde jetzt vom Naturschutzbund Österreich zum Säugetier des Jahres 2020 gewählt. Denn: "Der Nutzen dieser Tiere überwiegt bei weitem den optischen Schaden an der Rasenfläche", betont die Salzburger Natur-Landesrätin Maria Hutter in einer Aussendung des Landes.

SN/land salzburg/wernergamerith Der Maulwurf wurde vom Naturschutzbund Österreich zum Säugetier des Jahres gekürt.