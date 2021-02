Tierquäler in Berchtesgaden misshandelte Mufflon - Tier musste getötet werden

Am vergangenen Wochenende wurde in Berchtesgaden ein zweijähriger Mufflonbock von einemunbekannten Täter so schwer an der Wirbelsäule verletzt, dass das Tier von seinem Halter notgetötet werden musste, um weiteres Leiden zu verhindern. Das berichtet die Polizei Berchtesgaden, die um sachdienliche Hinweise bittet.

SN/heinz bayer Ein Mufflon (Symbolbild).