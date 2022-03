Tierquäler misshandelt Vögel in Salzburg: Ergreiferprämie erhöht

In der Stadt Salzburg ist erneut ein verstümmelter Vogel aufgefunden worden. Die Krähe, der die Federn großflächig ausgerissenen wurden, wird jetzt im Tierschutzhof der Pfotenhilfe im benachbarten Lochen versorgt.

Seit dem Vorjahr häufen sich die Fälle von Tierquälerei in der Stadt. Die Täter, die es vor allem auf Tauben und Enten abgesehen haben, konnten laut Polizei noch nicht ausgeforscht werden. Die Ergreiferprämie wurde mittlerweile auf 5.500 Euro erhöht.

An die 15 Flugtiere sind seit Sommer 2021 Opfer von Tierquälern geworden. Einige Tiere hatten aufgrund der massiven Verstümmelung keine Überlebenschancen mehr und mussten eingeschläfert werden. Die misshandelte Krähe, die man Ende der Vorwoche in der Siegfried-Marcus-Straße im Stadtteil Maxglan entdeckte, wurde von der Tierrettung in das tierärztliche Zentrum für Kleintiere nach Anif (Flachgau) gebracht und nach der Erstversorgung von der Pfotenhilfe abgeholt. "Sie wird im Tierschutzhof solange betreut, bis die Federn nachgewachsen sind und sie wieder fliegen kann", sagte Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe der APA.

Erst im Februar mussten zwei Enten an der Salzach, denen die Haut samt Fleisch vom Bauch gerissen worden war, eingeschläfert werden. Sie liefen mit blutenden Wunden auf der Staatsbrücke im Stadtzentrum. Ebenso keine Hilfe mehr gab es für einen Erpel, dem ein Unbekannter beim Leopoldskroner Weiher im Stadtteil Riedenburg mutwillig die Flügel abgetrennt hatte.

Seit Sommer des Vorjahres wurden in der Goethestraße im Stadtteil Itzling zirka acht Tauben mit abgeschnittenen Schwungfedern aufgegriffen. Flugunfähige Tauben erleiden einen grausamen Tod durch Verhungern oder sie werden Opfer von Beutegreifern, informierte der Verein gegen Tierfabriken.

Anfang März haben Tierschutzvereine, tierliebende Privatpersonen und ein Tattoostudio eine Belohnung von insgesamt 4.500 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Tierquälers führen. Laut Pfotenhilfe hat einer ihrer Spender die Ergreiferprämie jetzt um 1.000 Euro auf 5.500 Euro erhöht. Wer verdächtige Personen beobachtet, soll die Polizei rufen. Tierquäler sind laut Paragraf 222 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.