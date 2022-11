Hufschmied drosch im Lungau mit Schaufel auf Pferd ein - 1600 Euro Geldbuße

41-jähriger Steirer kam am Mittwoch am Salzburger Landesgericht mit einer Diversion davon. Die Norikerstute war nach den Misshandlungen durch ihn weggerannt, gegen eine Eisenstange geprallt und letztlich verendet.

"Ich bekenne mich schuldig. Ich hatte Stress in der Arbeit an diesem Tag und habe leider völlig überreagiert. Ich bin sonst überhaupt nicht so." - Mit diesen Worten rechtfertigte sich am Mittwoch am Salzburger Landesgericht ein Metallbautechniker und Nebenerwerbshufschmied aus der Steiermark, der am 21. April dieses Jahres im Lungau eine Norikerstute schwer misshandelt hatte.

Der wegen Tierquälerei angeklagte, unbescholtene Mann hatte damals die Hufe der Stute bearbeitet. Das Pferd sei "sehr unruhig" gewesen, weshalb der 41-Jährige laut Strafantrag dem Tier erst in den Bauch trat und dann mit einer Schaufel auf Kopf und Rücken der Stute eindrosch. Auch nachdem die Schaufel zerbrochen war, schlug der Angeklagte mit dem Schaufelstiel weiter auf die Stute ein. Das infolge der Schläge völlig verstörte Pferd rannte weg, prallte gegen eine Eisenstange und verendete letztendlich infolge innerer Blutungen.

Der geständige Angeklagte (Verteidiger: RA Martin Moser/Murau) hatte schon vor Prozessbeginn an den Eigentümer des Pferdes mehr als 8000 Euro Schadenersatz bezahlt. Auf die Frage von Richter Markus Hanl, warum er "so intensiv auf ein Tier einprügelt" habe, wo er doch Erfahrung im Beschlagen von Pferdehufen habe, beteuerte der Angeklagte erneut: "Ich tue so etwas normalerweise nicht. Es war einfach eine einmalige Überreaktion, die ich mir nicht erklären kann und die nie mehr vorkommen wird."

Angesichts der Unbescholtenheit und des Geständnisses ging der Richter letztlich mit einer Diversion vor: Zahlt der Angeklagte binnen 14 Tagen eine Geldbuße von 1600 Euro, dann wird das Strafverfahren endgültig eingestellt.