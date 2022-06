Tierschützer bargen verletzten Schwan in Mondsee

Das Tier war schwer am Bein verletzt, sodass Lebensgefahr bestand. Der Schwan hatte sich die Verletzung offenbar bei einem Unfall zugezogen. Die Pfotenhilfe sucht jetzt Zeugen.

Ein Team vom Tierschutzhof Pfotenhilfe aus Lochen (OÖ) an der Grenze zum Flachgau barg Freitagabend in Mondsee einen schwer verletzten Schwan an der Seepromenade. Eine Frau hat die Tierschützer alarmiert, nachdem zuvor - so die Pfotenhilfe in einer Aussendung - mehrere Einsatzorganisationen nicht helfen wollten. Die Retter vom Tierschutzhof brachten den Schwan ins VetZentrum Anif. "Das Tier war derart schwer am Bein verletzt, dass es in Lebensgefahr war. Das Bein musste amputiert werden", so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Der Schwan darf nun am Tierschutzhof mit seinen großzügigen Teichen bleiben. Die Verletzung entstand laut Pfotenhilfe durch einen Unfall. Zeugen, die das Tier im Bereich der Seepromenade im Zentrum von Mondsee gesehen haben, sollen sich per Mail unter info@pfotenhilfe.at melden.