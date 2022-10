Tierschützer wollen nun jede Woche vor dem Schloss Mirabell demonstrieren

Vor dem Schloss Mirabell nahmen am Donnerstagnachmittag einige Tierschützerinnen Aufstellung. Sie forderten von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) das Ende für Fiakerfahrten. Der Vertrag mit den Fiakern läuft Ende April 2023 aus. Preuner hat bereits angekündigt, ihn verlängern zu wollen. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kündigte an, nun jeden Donnerstag vor dem Schloss Mirabell zu demonstrieren. Man fordere ein sofortiges Verbot der Fiaker in Salzburg und einen Umstieg auf tierfreundliche Alternativen.