Tiertransport-Anhänger rollte in Niedernsill in die Salzach

Das Fahrzeug wurde rasch zwei Kilometer abgetrieben. Feuerwehr und Wasserrettung konnten den Anhänger bergen - über ein Windenseil.

Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserrettung in Niedernsill alarmiert. Ein leerer Tiertransport-Anhänger hatte sich aus noch unbekannten Gründen vom Zugfahrzeug gelöst und war in die Salzach gerollt. Der Anhänger wurde rund zwei Kilometer abgetrieben, ehe er von den Einsatzkräften gesichert werden konnte. Ein Fließwasserretter der Wasserrettung befestigte ein Windenseil und der Anhänger wurde aus dem Fluss geborgen.