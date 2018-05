Tiertransporte in Bergheim: Die Hitze setzte Rindern und Kontrolloren zu

Das Land kontrollierte am Montag 26 Viehtransporte mit einem Augenmerk auf Lkw aus Tschechien. Eine Kuh wurde tot im Transporter aufgefunden.

Der Lkw auf dem Tiroler Bezirk Kufstein hat 84 Kälber geladen. Die Tiere sind auf zwei Ebenen verstaut. Lautes Gemuhe dringt aus dem Inneren. Für Manfred Pledl ein Zeichen, dass es den Tieren so weit gut geht. Der Tiertransportinspektor der Landesveterinärdirektion kontrolliert an diesem heißen Montagnachmittag einen Viehtransporter nach dem anderen. "Ein schlechtes Zeichen ist es, wenn die Tiere apathisch im Hänger sind, vielleicht sogar schon am Boden liegen." In dem Tiroler Lkw ist dies nicht der Fall. Durch die Lüftungsschlitze dringe genug Fahrtwind ins Innere. Sobald das Fahrzeug hält, schaltet sich die Lüftung ein. "Einer der Ventilatoren ist kaputt", moniert Pledls Kollegin. Und der erste Stock im Anhänger könnte etwas weiter abgesenkt werden, damit die Tiere oben mehr Raum haben. Der Fahrer des Transporters nickt und murmelt. Erst gestern sei er kontrolliert worden, seiner Meinung nach zu viel des Guten.

Derweil die Veterinäre bei den Tieren nach dem Rechten schauen, kontrollieren die Beamten der Polizeiinspektion Bergheim die Fahrzeugpapiere sowie den Zustand des Lkw. "Alles so weit in Ordnung", befindet Postenkommandant Helmut Naderer. Zwei Mal pro Jahr finde in der Metzgerstraße nur ein paar hundert Meter vom Schlachthof entfernt diese Kontrolle statt. Der Ort ist mit Bedacht gewählt: "Die Transporter müssen hier an uns vorbei und wir kontrollieren so lange, bis auch jeder, der im Schlachthof angemeldet ist, bei uns vorbeikommt." Die Kontrollen würden durchaus Wirkung zeigen "Wir merken, dass der Standard bei den Viehtransporten steigt, auch wenn es diesmal wieder etwas mehr Anzeigen gab." Natürlich gebe es schwarze Schafe, aber die ganz schlimmen Fälle seien in den letzten Jahren ausgeblieben. Etwa jener Rindertransport aus Ungarn. Pledl: ""Da waren 28 Rinder drinnen, sechs von ihnen bereits tot, die anderen schwer angeschlagen, dieses Bild werde ich nie mehr vergessen."

Bilanz nach der Kontrolle am Montag: 26 Transporter sowie 274 beförderte Tiere wurden kontrolliert, es gab zwei Anzeigen, ein Organmandat sowie fünf schriftliche Ermahnungen den Tierschutz betreffend sowie eine Anzeige und ein Organmandat das Verkehrsrecht betreffend. Eine Kuh wurde tot im Anhänger vorgefunden. Sie war kurz zuvor notgeschlachtet und innerhalb von zwei Stunden zum Schlachthof transportiert und dort verarbeitet worden.