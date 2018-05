Till Fuhrmeister: "Hallein wäre ein Silicon Valley"

Till Fuhrmeisters "Creativity Rules"-Festival geht von 7. bis 10. Juni in die fünfte Saison. Nach 13 Jahren an der FH kämpft der Wahl-Halleiner nach wie vor um die Aufwertung der Stadt als Kreativstandort.

Wenn kommende Woche die Absolventen der FH-Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology unter dem Motto "The Art of Idea" ihre Abschlussarbeiten in der Alten Saline, dem Kunstraum Pro Arte und dem Keltenmuseum präsentieren, wird ein Gesicht besonders oft zu sehen sein: das des gebürtigen Deutschen und nunmehrigen Wahl-Halleiners Till Fuhrmeister.

Der Leiter des Fachbereichs Film am FH-Studiengang MultiMediaArt ist der Kopf hinter "Creativity Rules". Dass das Potenzial des Kreativstandorts noch nicht überall erkannt wurde, ist ihm Ärgernis und Ansporn zugleich: "Wir haben die gesamte Kreativindustrie hier an der FH. Ich würde mir wünschen, dass Land und Bevölkerung noch mehr sehen, was wir tun. Die Abschlussarbeiten unserer Studierenden sind ein Blick in die Zukunft", sagt Fuhrmeister. "Creativity Rules" sei ein Schaufenster, durch das sichtbar werde, "was hier alles sein könnte".

Hallein habe das Potenzial, "eine Art Silicon Valley" zu werden. "Diese Kombination aus FH in unmittelbarer Nähe, HTL und Modeschule einerseits, schneller Autobahnanbindung und kompakter Innenstadt andererseits kenne ich aus anderen Städten so nicht." Ein Hindernis auf dem Weg dorthin seien von monetärem Interesse getriebene Wohnungseigentümer, die nicht selbst in Hallein wohnen und deshalb auch kein Interesse daran hätten, mit niedrigeren Mieten zur Stadtentwicklung beizutragen. Die Stadtpolitik sei ihm zumindest mit reduzierten Büromieten und einem günstigeren Mietpreis in der Alten Saline sowie im Stadtkino entgegengekommen. Wobei das Stadtkino in diesem Jahr als Schauplatz von Creativity Rules ausfällt: "Die Tanzschule hat leider vor uns reserviert."

Privat steht der verheiratete Vater zweier Kinder (10 und 12 Jahre) sowohl auf Popcorn-Kino á la "Avengers" als auch auf Hochgeistiges. "Ich stehe auf Ridley Scott, David Fincher oder Steven Soderbergh, schaue aber auch viele alte Filme", erzählt Fuhrmeister. "Ich versuche, das auch meinen Studenten nahe zu bringen. Die sind alle sehr progressiv, aber ,Easy Rider' hat keiner gesehen."

Das komplette Programm von "Creativity Rules" gibt es hier: www.creativityruleshallein.com