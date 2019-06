Der Itzlinger Tim Lugstein hat ein seltenes Hobby. Er hat sich ganz dem Stepptanz verschrieben. Bei den Weltmeisterschaften in Kroatien feierten der 19-Jährige und seine Gruppe große Erfolge.

Mit vier Jahren stand Tim Lugstein das erste Mal auf dem Parkett und tanzte. "Es ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt worden", sagt seine Mutter Monika. Die gesamte Familie ist tänzerisch angehaucht. So studiert seine Schwester Pia Tanz in ...