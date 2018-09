Tipp: Mit Fahrrad oder Öffis zum Rupertikirtag

Es werden rund 150.000 Besucher bei dem traditionellen Brauchtumsfest erwartet und somit auch ein hohes Verkehrsaufkommen.

Durch den zeitgleich stattfindenden EU-Gipfel in der Stadt Salzburg bietet es sich vor allem am Donnerstag an, auf Autos zu verzichten und mit dem Fahrrad zum Rupertikirtag zu kommen.

Wer nicht selbst fahren möchte, kann auch mit den Öffis anreisen. Dabei sei jedoch zu bedenken, dass es am Donnerstag zwischen 6.30 und 18 Uhr im Stadtzentrum zu Änderungen im Stadtbusverkehr kommt.

Quelle: SN