Tipps gegen Dämmerungseinbrüche: "Gekippte Fenster sind offene Fenster"

Im Zentralraum Lungau werden jährlich 500 Kriminaldelikte zur Anzeige gebracht. Im Herbst häufen sich wieder Dämmerungseinbrüche. Bezirkspolizeikommandant Felix Gautsch gibt Tipps, was wie man sich schützen kann und was im Notfall zu tun ist.

Zwei Baustelleneinbrüche in St. Michael und St. Margarethen sowie ein Kellereinbruch in Tamsweg, bei dem Fahrräder im Wert von über 10.000 Euro gestohlen wurden, halten die Polizei im Lungau auf Trab. Fingerabdruckspuren und Werkzeugspuren werden an den Tatorten gesichert: "Täter kundschaften ihr Diebesgut zuvor aus", sagt Bezirkspolizeikommandant Felix Gautsch.

Mit Routine- und Standkontrollen setzt die Polizei im Bezirk sichtbare Zeichen: "Die Streifentätigkeit wird entsprechend angepasst. Wir zeigen Präsenz. Generell sind wir personell aktuell gut aufgestellt", sagt Gautsch. Daten ...