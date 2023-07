Tipps, um der Hitze in Salzburg zu entfliehen

Mit bis zu 36 Grad steht der heißeste Tag des Jahres bevor. Wie die hohen Temperaturen in der Freizeit und in der Arbeit erträglicher werden.

Berge: Abkühlung bringt die Höhenluft in den Bergen. Von der Umrundung des Gaisbergs bis hin zum Gletscher des Kitzsteinhorns bietet Salzburg viel. Ganz schweißfrei kann man mit der Gondel zu beträchtlichen Höhenmetern steigen. Mit einem Bergsee am Ziel lohnt es sich gleich doppelt. So bietet die Wanderung zum Tappenkarsee neben der tollen Aussicht und verdienten Belohnung auf der Alm eine kühle Erfrischung.

Kirche: Der Sommerhitze kann man in den vielen Kirchen im Salzburger Land entfliehen. „Wir laden die Menschen ein, die Kirche auch als Ort zum Abkühlen zu nutzen“, so Kurt Sonneck von der Erzdiözese Salzburg. Durch Steinmauern geschützt, liegen die Temperaturen in den Gotteshäusern zwischen 18 und 22 Grad. Als kühler Rückzugsort lädt zum Beispiel die Wallfahrtskirche Mariapfarr mit 18 Grad auf über 1000 Metern ein. Und auch in der Stadt können Besucherinnen und Besucher 19 Grad im Salzburger Dom genießen.

Bäder: Neben unzähligen Freibädern gibt es auch natürliche Bäder, in denen man sich abkühlen kann. Zum Beispiel den Badesee in St. Martin am Tennengebirge. Er hat derzeit 20 Grad. Erfrischende Temperaturen hat auch das Anifer Waldbad im Süden der Landeshauptstadt. Von Holzstegen am Wasser kann man dort den Sprung wagen.

Wald: Statt im Freibad kann man sich die Abkühlung auch durch ein Waldbad, also einen bewussten Aufenthalt im Wald, holen. Bis zu sechs Grad kälter kann die Luft dort sein, verglichen mit der Stadt. Besonders schattig und schön ist der Lammertaler Urwald in St.Martin am Tennengebirge, mit den höchsten und dicksten Bäumen Österreichs.

Seen: Wer nach dem kältesten See im Salzburger Land sucht, stößt auf den Prebersee. Er liegt auf einer Seehöhe von 1514 Metern. Der Wirt der nahe liegenden Ludlalm sagt: „Mehr als 20 Grad hat der Moorsee nie.“ Die Wassertemperatur des Hintersees in Faistenau liegt aktuell ebenso bei 20 Grad. Der Zeller See im Pinzgau hat 21,5 Grad.

Die Hitze hat Salzburg im Griff. Höchsttemperaturen bis zu 36 Grad würden am Dienstag erwartet, sagt Alexander Ohms von Geosphere Austria. "Am heißesten wird es in der Stadt Salzburg und im Flachgau sowie in einzelnen Gebieten innergebirg, beispielsweise Sankt Johann", sagt der Meteorologe.

Hitzewellen können für den Menschen gefährlich werden. Laut ÖGK mussten deshalb voriges Jahr 3474 Menschen in Österreich ärztlich behandelt werden. Robert Sollak von der Landessanitätsdirektion rät vor allem dazu, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. "Insbesondere ältere und vorerkrankte Personen können von Dehydrierung und Hitzschlag betroffen sein."

Homeoffice bei Hitze

Hohe Temperaturen setzen Menschen auch an ihrem Arbeitsplatz zu. Leistungsfähigkeit und Konzentration nehmen ab. Hitzefrei gibt es in Österreich laut Arbeitsmedizinischem Dienst (AMD) nicht, lediglich Empfehlungen dazu. Ist es etwa nicht möglich, einen kühleren Arbeitsplatz zu finden, darf ab 32,5 Grad das Arbeiten auf Baustellen eingestellt werden. In Büros sollten Arbeitgeber die Temperatur unter 25 Grad halten, sagt Helga Lackinger, Sicherheitsfachkraft beim AMD Salzburg. "Das ist nicht immer möglich, gerade bei Hitzewellen." Ist es im Büro zu heiß, solle der Arbeitgeber die Möglichkeit des Homeoffice anbieten. Kleidungsvorschriften könnten gelockert werden. Kurze Hosen und luftige Kleidung aus Leinenstoff zu tragen helfe. Arbeitnehmer mit flexiblen Arbeitszeiten können früh morgens beginnen und durchlüften. Jalousien und Fenster sollten dann bis zum Abend geschlossen bleiben.

Was man bei Hitze essen sollte

Was man an heißen Tagen essen soll, weiß Diätologin Maria Anna Benedikt. "Wir können uns viel von den Südländern abschauen." Ein Gazpacho etwa wirke erfrischend. Die kalte Suppe aus Spanien besteht aus rohem Gemüse, wie Tomaten, Gurken und Paprika. Anstatt fetter, schwerer Speisen sollten Hitzegeplagte zum Beispiel zur Melone greifen. "Mit Schafskäse und Minze ist es ein gutes Sommergericht." Neben leichten Speisen ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Ungezuckert, gekühlt, aber nicht eiskalt. "Normales Leitungswasser ist das Beste", sagt Benedikt. Die Expertin empfiehlt selbst gemachten Eistee mit Zitrone. Dafür lässt man Früchte- oder Schwarztee mit Zitrone einfach auskühlen. Melisse oder Gurke wirken zudem kühlend.