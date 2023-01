"Tochter/Sohn-Trickbetrug": Zwei Opfer in Salzburg

Die Opfer wurden aufgefordert, Geldbeträge auf Konten zu überweisen.

Am Dienstag wurde eine 58-Jährige österreichische Staatsbürgerin in Straßwalchen Opfer eines Trickbetrugs mit der "Tochter/Sohn-Masche". Eine unbekannte Person schickte dem Opfer eine SMS, in der sich der Täter als Sohn des Opfers ausgab. Die Person gab in der daraufhin über WhatsApp geführten Konversation an, dass sie noch zwei Rechnungen habe, die unbedingt heute bezahlt werden müssten. Deshalb sei unbedingt eine Expressüberweisung durchzuführen.

Die Salzburgerin überwies daraufhin die beiden geforderten Geldbeträge auf spanische Bankkonten. Eine Sperrung der Überweisung, die unmittelbar darauf bei der Bank angeregt wurde, war nicht mehr möglich, da die Überweisung mittels Expressüberweisung durchgeführt wurde.

Wienerin wurde am Montag zum Opfer

Bereits am Montagabend wurde eine geschäftsreisende Wienerin zunächst über SMS und später über WhatsApp kontaktiert. Im Zuge des Chats wurde der Frau mitgeteilt, dass das Handy ihres Sohnes kaputtging und er daher mit einer anderen Nummer schreiben würde. In der Folge wurde die 59-jährige Frau aufgefordert drei Überweisungen auf ein österreichisches Bankkonto zu tätigen. Da die Frau davon ausging, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handelte, tätigte sie noch am selben Tag die Transaktionen. Erst am Dienstag kam ihr die Angelegenheit komisch vor und sie kontaktierte ihren Sohn. Dieser wusste nichts von dem Sachverhalt. Sie erstattete auf der Polizeiinspektion Kaprun die Anzeige.