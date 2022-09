Tod des kleinen David im Salzburger LKH: Berufungsprozess in Linz kurzfristig geplatzt

Am Dienstag, 20. September, hätte am Oberlandesgericht Linz endlich die Berufungsverhandlung im Fall des bereits 2018 im LKH Salzburg nach einer Mini-OP verstorbenen kleinen Buben David stattfinden sollen. Zwei Ärzte wurden im Zuammenhang mit dem Tod des damals 17 Monate alten Kindes bekanntlich 2021 in erster Instanz verurteilt. Doch mit dem Prozesstermin am Dienstag wird es nichts. "Aus organisatorischen Gründen" wurde der Termin vom OLG Linz sehr kurzfristig auf den 19. Oktober verschoben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Symbolbild.