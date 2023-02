Tod im Wasser: Ein besonderer Fall für die Gerichtsmedizin

Warum Wasserleichen für die Gerichtsmedizin besonders schwierig sind welche Rolle eine Alge bei der Suche nach der Todesursache spielt.

Podcast "Tatort Salzburg"

Der Tod durch Ertrinken ist eine Form des Erstickens. Wasser gelangt in die Lunge und vor dort in das Gefäßsystem. Doch das Obduzieren von Wasserleichen und die Suche nach der Todesursache, kann die Gerichtsmedizin vor Herausforderungen stellen. Deswegen achten die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen auf viele verschiedene Details an der Leiche, die auf ein Ertrinken hindeuten könnten. "Das Problem ist, dass wir zwar eine Reihe von Ertrinkungszeichen haben, aber nicht bei jedem Ertrinkungsfall sind alle diese Zeichen zu sehen", erklärt der Leiter der Gerichtsmedizin Fabio Monticelli.

Fabio Monticelli, Leiter der Gerichtsmedizin in Salzubrg Stefan Pittner, Molekularbiologe

