Tod in Drogenszene: Junge Flachgauerin in Prozess um fahrlässige Tötung freigesprochen

Ein tödliches Drama im Drogenmilieu fand am Mittwoch am Salzburger Landesgericht ein strafrechtliches Ende: Zum Prozessauftakt im Mai 2021 hatte die Staatsanwaltschaft einer 26-jährigen Flachgauerin angelastet, grob fahrlässig den Tod eines ihr bekannten 29-jährigen Pakistaners verschuldet zu haben. Konkret soll die 26-Jährige im November 2020 dem Pakistaner in ihrer Wohnung mehrere Tabletten des Drogenersatzmedikaments Compensan zur Einnahme überlassen haben; dies habe die Frau getan, obwohl sie gewusst habe, dass es sich bei dem morphinhaltigen Präparat um "verschreibungspflichtige und sohin gefährliche Tabletten handelt", so der Strafantrag.

Richterin Marlene Swozil sprach die Flachgauerin nun nach Einholung eines pharmakologischen Gutachtens sechs Monate später in der Prozessfortsetzung frei. Begründung für den bereits rechtskräftigen Freispruch: Die Beschuldigte habe dem Opfer zwar Compensan überlassen; der Pakistaner sei aber mit Suchtmitteln bzw. mit der (missbräuchlichen) Verwendung einschlägiger Substanzen vertraut gewesen.