Tod in seinen geliebten Bergen: Pinzgauer bei "Drei Brüder"- Tour in Bruck verunglückt

Ein 76-jähriger Mann ist am Dienstag bei einer von ihm schon oft gegangenen Bergtour in seiner Heimatgemeinde Bruck an der Glocknerstraße tödlich verunglückt. Rettungskräfte fanden bei der Suche nach ihm Einträge in die Gipfelbücher.

SN/christian Sprenger Auch die Bergretter suchten zunächst vergeblich nach dem Mann.