Tod von David im Salzburger LKH: Berufungsprozess in Linz gestartet

Am Mittwoch findet am Oberlandesgericht in Linz die Berufungsverhandlung im Fall David statt. Der Bub starb im Jahr 2018 nach einer Mini-OP im Salzburger LKH. Die beiden beschuldigten Ärzte wurden 2021 am Salzburger Landesgericht in erster Instanz schuldig gesprochen.

SN/wid