Im April 2018 starb ein Bub (2) nach einer OP im LKH. Gutachten, die zwei Ärzte belasten, liegen längst vor. Das Ermittlungsverfahren ist aber weiterhin offen.

Bereits eineinhalb Jahre ist es her, dass der 17 Monate alte David im Landeskrankenhaus Salzburg wegen eines drei Millimeter kleinen Blutschwämmchens an der Wange in Vollnarkose operiert wurde. Obwohl eine OP - wie zwei Gerichtsgutachter später eindeutig feststellten - "nicht ...